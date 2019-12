Oud-Brabantia-voorzitter Jan Olfers overleden: ‘Altijd met grote inzet en gedrevenheid’

Olfers was een echte Strijpse jongen. Zijn ouders hadden een bakkerij op de Strijpsestraat. Toen die met pensioen gingen, namen de zoons (waaronder Jan) de zaak over. Later had Olfers broodfabriek Ebroba op het industrieterrein in Veldhoven. In 1945 werd hij lid van Brabantia. Hij reikte tot het derde elftal. Geen groot voetballer, maar altijd met een grote inzet, gedrevenheid en de kortste weg naar het doel weten te vinden. Eigenschappen die hem later ook als bestuurder van pas kwamen. In 1960 werd hij op 29-jarige leeftijd voor het eerst bestuurslid bij D’n Brab.