Oud-collega's eren ‘voetbaldier’ Mark van Sonsbeek, die tien jaar geleden plots overleed: ‘Ik heb een opa en oma weggebracht, maar dat was niet zo heftig als dit’

Het is iets na vijven wanneer destijds voorzitter Kees Brood (66) het sportpark van SV Deurne oploopt. Door de ramen ziet hij dat de kantine bomvol zit. Als hij de deurklink omlaag duwt en een stap in de kantine zet, is het ijzingwekkend stil. Het is kerstavond, maar op sportpark de Kranenmortel is er geen reden voor gezelligheid. Leden en spelers hebben een paar uur eerder het verschrikkelijke nieuws gehoord dat hoofdtrainer Mark van Sonsbeek is overleden. Verslagenheid, verdriet en ongeloof overheersen.