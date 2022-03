Oud-prof Martijn Thomassen wil zijn zoon meer laten zien dan enkel videobeelden: ‘Jammer als hij die kant van mij niet zou kennen’

DERDE KLASSE D ZUID 1 Unitas’59 na remise met PSV AV nieuwe koploper; Budel boekt bij Gestel tweede competitie­ze­ge

Unitas’59 is na het 1-1 gelijkspel zondagmiddag in de Eindhovense derby tegen PSV AV de nieuwe lijstaanvoerder in de derde klasse D. Unitas'59 heeft net als RPC 24 punten uit 11 wedstrijden, maar het doelsaldo van de Woenselse ploeg is beter. Budel behaalde voor de tweede keer deze competitie een overwinning. De nummer voorlaatst won zaterdagavond op sportpark Dommeldal-Zuid met 0-3 bij middenmoter Gestel.

