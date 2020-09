Oud-prof Verkoelen heeft weer plezier bij Mierlo-Hout: ‘Met de kennis van nu had ik het anders gedaan’

Programma amateur­voet­bal districts­be­ker en competitie 3, 5 en 6 september

1 september EINDHOVEN - Na de uitschakeling in de KNVB-beker afgelopen zaterdag tegen DTS’35 Ede begint Best Vooruit donderdagavond aan de poulefase van de districtsbeker. Op sportpark De Leemkuilen in Best ontvangt de eersteklasser dan tweedeklasser SV Valkenswaard. De Valk gaat dezelfde avond voor het eerste districtsbekerduel op bezoek bij Venray.