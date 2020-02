Overstap van UNA naar Marvilde juiste keuze voor Demin: ‘Met vriendenelftal op goed niveau’

DISTRICTSBEKER Bekerduels Zuid­oost-Brabantse clubs op donderdag 5 maart

11:50 De zes nog in de districtsbeker actieve clubs uit Zuidoost-Brabant spelen op donderdagavond 5 maart hun wedstrijden in de achtste finale. Het betreft Best Vooruit - Bladella en Nemelaer - Brabantia in district Zuid 1 en Deurne - Someren en DVO - NWC in district Zuid 2. De duels vangen aan om 20.00 uur.