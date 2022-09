Overtuigend ZSC komt niet verder dan benauwde winst op SDO'39

ZSC - SDO’39 2-1.

Luuk van Beek opende de score voor ZSC. Enkele minuten later verdubbelde Jens Bottram de stand na een laag diagonaal schot, 2-0. Olav Kuijlaars had de 3-0 op de voet, maar raakte de lat. ZSC’er Joppe Smolders trof een kwartier voor tijd namens de thuisploeg de paal. Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Een diepe bal werd een prooi voor Michel Jansen die de bal tussen de benen van ZSC-keeper Thijs Houbraken binnenschoot, 2-1. Luuk van Beek miste in de slotfase een strafschop.

Steensel - Tuldania 1-1.

Voor rust werd er op sportpark Elzenbroeke niet gescoord. Het duurde tot tien minuten voor tijd voordat de bezoekers op een 0-1 voorsprong kwamen. Dat duurde niet lang. Nauwelijks een minuut later bracht Twan Bierens de thuisploeg weer langszij, 1-1.

DOSL - De Raven 0-1.

De bezoekers boekten een zwaarbevochte overwinning op DOSL. Voor rust werd er niet gescoord. Tim Borrenbergs legde tien minuten voor tijd de bal keurig terug op Gust Lommers die van buiten het zestienmetergebied beheerst inschoot: 0-1.

Waalre - Riethoven 0-0.

Geen goals bij Waalre tegen Riethoven. Net als de vorige twee onderlinge duels kwam er ook deze keer geen winnaar bij het treffen tussen Waalre en Riethoven. Het sportieve duel kende veel inzet, maar ook veel slordigheden. Beide ploegen kregen eerlijk verdeeld twee grote kansen, maar de scherpte ontbrak. Zo eindigde de wedstrijd zoals hij begon: 0-0.

HMVV - Spoordonkse Boys 0-0.

Stan van Kroonenburg trof namens de bezoekers met een spetterend schot de paal. Spoordonkse Boys was de gehele eerste helft sterker. Acht minuten na rust was Spoordonkse Boys-doelman Menno Kuulkers de reddende engel door een kopbal uit zijn doel te ranselen. In de slotfase redde Rick van der Pasch zijn ploeg door met een uiterste krachtsinspanning de bal via de paal uit het doel te werken.

EDN’56 - Vessem 0-0.

Voor het eerst sinds 1956 troffen beide ploegen elkaar weer in competitieverband. In een gelijkopgaande strijd had Vessem iets meer mogelijkheden. EDN-keeper Floris de Bas haalde halverwege de eerste helft een gevaarlijk afstandsschot van Thomas Maas uit de linkerbovenhoek. Tot een kwartier voor tijd was het erg rommelig. Kansen waren er over en weer, maar echt gevaarlijk werd het nooit. Een kopbal in de slotfase van Jaap van Diessen eindigde op de lat.

RKDSV - DVS 3-0.

De thuisploeg nam op overtuigende wijze afstand van de ploeg van trainer Mike de Louw. Daarmee pakte de Diessenaren meteen de koppositie.