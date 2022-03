Overtuigende zeges voor EFC en Best Vooruit

EERSTE KLASSE CStijn Beekx was voor Best Vooruit de grote man met een hattrick in de wedstrijd tegen Alverna. EFC boekte een overtuigende 3-0 zege.

Rhode - Leones 1-2.

Rhode slaagde er afgelopen twee duels in om puntjes te pakken tegen TOP (4-4) en NEC (2-2), maar de hekkensluiter behaalde in eigen huis geen resultaat tegen Leones. Na een 0-1 achterstand halverwege de wedstrijd, was het Bas van Kuringen in minuut 63 die de ploeg uit Sint-Oedenrode op gelijke hoogte bracht. Zes minuten later keek Rhode echter opnieuw tegen een achterstand aan: 1-2.

Berghem Sport - FC Eindhoven 2-2.

Duur puntenverlies voor nummer twee FC Eindhoven op bezoek bij lage middenmoter Berghem Sport. De blauwwitten begonnen sterk, creëerden een handjevol goede kansen, maar lieten na te scoren. ,,We hadden het toen al moeten beslissen”, aldus FC Eindhoven-sluitpost Cas Peters. ,,Daarna komen we op achterstand door fouten achterin.” Twee keer verschenen spelers van de thuisploeg voor zijn neus, tweemaal was het raak, 2-0. In de tweede helft kwam FC Eindhoven moeilijk tot mogelijkheden. Uit een penalty zorgde Appie Azmani voor de aansluitingstreffer en vijf minuten voor tijd was het diezelfde Azmani die uit een voorzet van Tim Rerimassie nog een punt veiligstelde: 2-2.

Nemelaer - Brabantia 2-0.

Brabantia won voor het laatst begin november, thuis tegen Rhode (3-1), en snakt naar een goed resultaat. Uit bij Nemelaer startte Brabantia met een veldoverwicht, zonder deze te vertalen naar het scorebord. In minuut tien ging een inzet van Ryley de Jong slechts rakelings naast. Aan de andere kant strafte de thuisploeg voor rust een verdedigingsfout af, 1-0. Na de thee waren het opnieuw de Strijpenaren die sterk begonnen, waarbij een schot van Moreno Koenders op wonderbaarlijke wijze gepareerd werd. Ook Wouter de Kramer had de gelijkmaker op zijn schoen, maar werkte net naast. Na een uur moest Brabantia met tien man verder: Rai Maxwell kreeg rood na wat duw- en trekwerk. In de slotminuten maakte Nemelaer nog de 2-0.

EFC - NEC 3-0.

EFC was een maatje te groot voor laagvlieger NEC, dat na zestien minuten spelen al achter de feiten aanliep. Teun van Borrenbergen opende de score namens de Eerselnaren op aangeven van Max van Limpt, 1-0. Pas in de tweede helft, in minuut 55, nam de thuisploeg een comfortabele voorsprong. Een afstandsschot van Van Limpt viel binnen, 2-0. Vlak voor tijd werd het nog 3-0 voor de huidige nummer drie in 1C, toen drie speler van EFC samen de sluitpost van NEC naderden. Gijs Wuijts vormde het gelukkige eindstation.

Alverna - Best Vooruit 1-4.

Stijn Beekx had een groot aandeel in de zege van Best Vooruit, in de subtopkraker bij Alverna. De aanvaller scoorde maar liefst driemaal namens de bezoekende partij. Al vroeg in de wedstrijd opende Beekx de score namens de Bestse equipe en op slag van rust verdubbelde teamgenoot Dave de Bresser de voorsprong, 0-2. In de tweede helft produceerde Alverna een aansluitingstreffer, waarna Beekx met een goede actie het verschil weer twee maakte. De man van de wedstrijd nam ook nog de 1-4 voor zijn rekening.