Overwinning om van te ‘smullen’ van Rood Wit’67; Fiducia-trainer Van Schijndel ‘trots’ op zijn jongens

VIJFDE KLASSE C + E ZUID IIRood Wit’67 overklaste RKSVV in een wedstrijd met negen treffers. Fiducia won in de slotfase van VCA.

Vijfde klasse C

Rood-Wit’67 - RKSVV 7-2.

Overtuigend en om van te smullen, zo laat het spel van Rood-Wit’67 zich samenvatten. Na tien minuten opende Robin van Vuurden de score namens de thuisploeg. Er volgde een strafschop. Harm Derks benutte de penalty en even later kopte hij ook de 3-0 tegen de touwen. RKSVV deed wat terug, maar nog voor de rust zorgde Roel van de Vorst voor weer een marge van drie. Een kwartier na rust maakte Steef Damen snel twee doelpunten: 6-1. Het spel kabbelde voort en kort voor tijd maakte Nick Lucassen de 7-1. RKSVV scoorde nog voor een tweede keer, maar verloor dik van Rood-Wit’67.

Sterksel - Tongelre 1-4.

“Als je bedenkt dat we drie wedstrijden in de benen hebben, ben ik erg trots op de inzet van de jongens", vertelde Peter Treffers van Sterksel. Tongelre bleek een maatje te groot, maar de wedstrijd verliep anders dan de eerste ontmoeting dit seizoen. In de eerste helft kwam Tongelre op een 2-0 voorsprong door twee doelpunten van Michael van Hout. Sterksel vond voor de rust aansluiting door een goal van Guido Leestemakers. Na de rust waren vier spelers van Sterksel op. Tongelre bleek de fittere en betere ploeg. De Eindhovenaren scoorden nog tweemaal: Michael van Hout en Diallo Boubacar.

Nieuw Woensel - RKSVN 3-0.

Nieuw Woensel heeft gemakkelijk gewonnen van RKSVN, al had het meer moeten zijn. Na iets minder dan een halfuur voetballen opende Wayne Thomas de score. Het bleef de enige goal in het eerste bedrijf. Na de rust draaide de aanval van de thuisploeg op volle toeren. Max Brockbernd scoorde de 2-0 en iets later scoorde Louange Kinsungila de 3-0. Het had veel meer kunnen, en zelfs moeten zijn. Stan Meerlo raakte driemaal paal of lat. Justin Hartmans doelpunt werd afgekeurd. “Het was alleen een loepzuiver doelpunt”, oordeelt Marcel van de Kamp. Het werd 3-0.

Olympia Boys - Eindse Boys 1-4.

“Wij zitten in de hoek waar de klappen vallen”, oordeelt Marty Heijmans van Olympia Boys na het verloren thuisduel tegen Eindse Boys. In de eerste helft kreeg de ploeg uit Ommel kansen om op voorsprong te komen. Die werden niet benut. Na de rust was het duel snel klaar toen Eindse Boys binnen vijf minuten drie doelpunten maakte. De bezoekers liepen uit tot 0-4, maar Stefan van Bussel redde de eer namens Olympia Boys: 1-4.

Vijfde klasse E

Fiducia - VCA 3-2.

“Ik ben erg trots op wat de jongens hebben laten zien”, aldus René van Schijndel na de gewonnen wedstrijd tegen VCA. Uitblinker Roy van Hintum zorgde er met twee doelpunten voor dat Fiducia met een 2-0 voorsprong kon gaan rusten. Na de rust kwam VCA er twee keer snel uit in de omschakeling. De ploeg scoorde twee keer en trok de stand gelijk. Fiducia moest vervolgens even bijschakelen, maar door mooie combinaties had de thuisploeg snel weer het overwicht. In de slotfase trok Pieter Ploegmakers het duel over de streep: 3-2.

Elsendorp - Keldonk 5-2.

Een mooie thuisoverwinning voor de Elsendorpers. Na eerst op achterstand te zijn gekomen, vocht de ploeg zich terug. Keldonk kreeg een rode kaart toegekend en de vrije trap die daaruit volgde werd door Dick de Bruijn binnengeschoten. Door doelpunten van Wessel van de Wetering en Sam van de Wetering kwam de ruststand op 3-1. Keldonk lukte het niet om met tien man de kracht te vinden om tegenstand te bieden. Lars van de Kruissen scoorde in zijn laatste thuiswedstrijd voor Elsendorp de 4-1 uit een penalty. Keldonk maakte nog de 4-2, maar in de slotfase bepaalde Jordi de Vries de eindstand. Het werd 5-2.