Overzicht amateurvoetbal beker | Gemert en UNA komen beide nét te kort en zijn nu al klaar met het bekerseizoen

Dat het bekertoernooi voor mooie momenten kan zorgen, weet Gemert als geen ander. Vorig seizoen bereikte Gemert wél het hoofdtoernooi, waarna de loting Gemert in de tweede ronde koppelde aan ADO Den Haag (4-2 nederlaag). Ditmaal strandt het bekerseizoen voor de zwart-witten dus al voor het hoofdtoernooi daadwerkelijk is gestart.

De start van Gemert was nog voortvarend. Na dertien(!) seconde had Ralf Kemper de bal al in het netje liggen. De bezoekers uit Urk kwamen vervolgens nog voor rust langszij, waarna er in de tweede helft door beide ploegen niet meer werd gescoord. SV Urk wist in de verlening aan het langste eind te trekken, door een snelle goal: 1-2.