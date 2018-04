Overzicht eerste paasdag: Wodan walst door, Rhode toont karakter bij Volharding

EERSTE KLASSE C Best Vooruit na rust geklopt door koploper, belangrijke zege Oirschot Vooruit

19:12 Best Vooruit – HVCH: 1-2. In een matige wedstrijd is het de thuisploeg niet gelukt om de punten in Best te houden. In de 37ste minuut schoot Teun van Genugten op een prachtige manier de 1-0 binnen. Verder waren er in de eerste helft geen grote kansen te noteren. HVCH profiteerde in het begin van de tweede helft van twee Bestse onachtzaamheden en nam de leiding: 1-2. Daarna was Best Vooruit niet meer bij machte om de fysiek sterke ploeg uit Heesch in grote problemen te brengen.