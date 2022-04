Overzicht | Eerste zege Nijnsel, Lierop zet SSE te kijk in derby

Derde klasse D (Zuid 1)

PSV/AV - Nijnsel 0-2. Een daverende verrassing, zo kun je de overwinning van Nijnsel op bezoek bij PSV/AV wel noemen, op De Herdgang boekte de hekkensluiter de eerste overwinning, 0-2. ,,We gaan voortaan op donderdag spelen”, stelde een opgetogen Carlo Vorstenbosch. De trainer van Nijnsel zag zijn team gedisciplineerd spelen. Het balbezit was voor PSV/AV, maar Nijnsel hield knap stand en kwam pal voor rust op 0-1 via Stefan Hulsen. In de tweede helft bleef PSV/AV dreigend, maar bepaalde Jelle de Louw de eindstand op 0-2

Vierde klasse F (Zuid 2)

Lierop - SSE 4-0.

In de derby tegen SSE boekte Lierop een ruime 4-0 overwinning. Een hoofdrol was er in de openingsfase voor Lierop-aanvoerder Bart Sijbers; na amper drie minuten zette hij spits Rob van der Sluijs vrij voor het doel, 1-0. Enkele minuten later voorkwam hij de gelijkmaker van SSE door een inzet van Erwin Altena van de lijn te koppen. Voor de thee werd het duel al beslist door Tim Swinkels en een benutte strafschop van Ralf van de Laar, 3-0. In de tweede helft kreeg SSE enkele kleine mogelijkheden, maar doelman Han Maas stond zijn mannetje. Lierop kreeg ook enkele goede mogelijkheden, met name Jeroen Gubbels had pech in de afronding. Tijn van Nuenen bepaalde uit een rebound, nadat Gubbels de lat raakte, de eindstand op 4-0.



Milheezer Boys - SJVV 3-0.

Goed voetbal was niet mogelijk door de straffe wind die over het veld joeg, maar Milheezer Boys boekte een 3-0 overwinning op rode lantaarndrager SJVV. Man van de wedstrijd bij de thuisploeg was Rob Keunen. De spits was verantwoordelijk voor de openingstreffer en gaf de assist op Stijn Broeckx die zorgde voor de 2-0 ruststand. In de tweede helft bepaalde Keunen de eindstand op 3-0.