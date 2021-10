Overzicht| Geldrop wint van ZSV; Mierlo-Hout en Someren in evenwicht

Een bomvolle zondagmiddag op de Brabantse amateurvelden. In Geldrop ontving VV Geldrop Zeilberg, SV Someren nam het op tegen Mierlo-Hout en EFC Eersel speelde in eigen dorp tegen Rhode. Dit en meer in ons overzicht van het amateurvoetbal!