Overzicht | Gemert buigt achterstand om, UNA maakt vrije val, Jurre van de Mortel held van de Smeltkroes

Derde divisie

JOS Watergraafsmeer - Gemert 2-3.

Gemert had een hele moeilijke avond in Amstedam tegen JOS Watergraafsmeer. Uiteindelijk trok Gemert dankzij twee invallers in de slotfase de overwinning over de streep: 2-3. Een wedstrijd met weinig kansen op het veld van JOS Watergraafsmeer, toch lukte Gemert het weer om drie doelpunten te maken. In de eerste helft kwam Gemert nog op voorsprong via topscorer Ralf Kemper, die een haarfijne voorzet van Jens Leijten afrondde. Vlak voor rust kwam JOS op gelijke hoogte uit een kopbal van Sjoerd Gerritse: 1-1. In de tweede helft kwam Gemert snel achter door een foutje achterin van Kees Brugmans. Revillinio Slijters strafte dat af: 2-1. Daarna gingen de zwart-witten aanvallender spelen. Willem den Dekker brak door op rechts, schoot en een verdediger liep de bal over de doellijn 2-2. In de slotfase waren het twee invallers die Gemert de drie punten schonken. Jorn Migchels gooide de bal in de zestien, Chafik Mezziani kopte binnen: 2-3.

UNA - EVV Echt 1-2.

Met de vijfde nederlaag in zes duels zakt UNA in recordtempo door de ranglijst heen. EVV Echt, bepaald geen hoogvlieger, boekte op sportpark Zeelst een 1-2 overwinning. De Noord-Limburgers hadden de punten hard nodig in strijd tegen degradatie. UNA had voor rust het beste van het spel. Aanvankelijk leverde dat weinig op totdat in de twaalfde minuut Rob van Boekel een pass in de verdediging van EVV onderschepte en Serhat Kobediende. Het schot van de Eindhovenaar miste de juiste richting, maar Brian Boogers kon met een sliding de bal alsnog in het lege doel werken. Vervolgens had Boogers van dichtbij de 2-0 op de voet, maar miste. Daarmee was het meteen weer gedaan met de Zeelsterse dadendrang. De rust leek met 1-0 aan te breken. In de slotminuten kwamen de Noord-Limburgers ook nog een keer gevaarlijk opzetten. Het leverde warempel nog de gelijkmaker op ook, 1-1. Bjorn Stassen werd volledig vrijgelaten en de aanvaller kende geen enkel probleem met dit buitenkansje. Zeven minuten na de pauze gunde arbiter Vries de bezoekers een penalty. UNA-doelman Kai Huybers leek de bal reglementair van de voet van EVV-aanvaller Bjorn Stassen te plukken. De toegekende strafschop schoot Stassen zelf binnen. UNA kwam daarna nog één keer gevaarlijk opzetten. Invaller Max van den Akker bracht Serhat Koç in stelling. Waar de spits normaal trefzeker is, schoot hij nu de bal een meter voorbij het doel van de 43-jarige Limburgse doelman Michel Vercruysse.

Derde klasse C Zuid 2

Liessel - MMC Weert 4-2.

Op mentaliteit boekte Liessel een belangrijke overwinning in de strijd om directe handhaving. De ploeg van trainer Daniël Voigt gaf een ruime voorsprong uit handen maar won dankzij een uitblinkende Jurre van de Mortel met 4-2 van MMC Weert. In de eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht. Van de Mortel en Roy Vedder zorgden voor een 2-0 voorsprong bij de thee. In de tweede helft kwamen de Limburgers terug tot 2-2 maar met twee treffers in de laatste tien minuten werd Van de Mortel de held op sportpark De Smeltkroes. Na zijn derde kreeg hij een publiekswissel en werd hij vervangen door het 15-jarig talent Kay Aarts.

Vierde klasse D

FC Cranendonck - FC Maasgouw 1-2.

De thuisploeg had nog een hele kleine kans op de periodetitel maar moest daarvoor met zeven treffers verschil winnen van Maasgouw. Bij de thuisploeg ontbraken liefst acht basisspelers. Desondanks speelde het een uitstekende wedstrijd, al keek het bij rust tegen een achterstand aan nadat een strafschop benut werd. In de tweede helft schoot Driek van der Vorst met een prachtige vrije trap de gelijkmaker binnen. Dit leek ook de eindstand te worden maar in de blessuretijd scoorde Maasgouw alsnog, 1-2.

Vierde klasse E

Bergeijk - Tuldania 5-0.

Het werd een eenvoudige avond voor de thuisploeg. Al baalde trainer Sven Verstappen na afloop een beetje dat de uitslag niet hoger was uitgevallen. Bij rust stond het 2-0 via doelpunten van Ruud Willems en Gijs Jansen. In de tweede helft scoorde Jansen nogmaals waarna Pim Michielsen met twee treffers de eindstand bepaalde op 5-0.

Vierde klasse F Zuid 2

Bavos - HVV Helmond 2-1.

Mocht HVV Helmond nog de hoop hebben gehad om kampioen te worden dan kan die de ijskast in na de nederlaag tegen Bavos. Al moest assistent-trainer Carlo Biemans van de thuisploeg na afloop bekennen dat de Helmonders in de eerste helft veel beter waren. Dit resulteerde ook in de 0-1 van Said Azarfane. Na wat omzettingen ging het in de tweede helft beter voor de thuisploeg. Met twee treffers in vijf minuten zorgde Loek van Waardenburg ervoor dat de titel uit zicht is voor HVV, 2-1

Vijfde klasse C Zuid 1

Casteren - Netersel 1-1.

De derby tussen Casteren en Netersel eindigde in een 1-1 gelijkspel. Trainer Geert Voets van de thuisploeg was zeer te spreken over de prestatie van zijn ploeg. Hoewel Netersel op de ranglijst veel hoger staat was dit op het veld niet te zien. De bezoekers hadden wel het meeste balbezit maar echte kansen leverde het niet op. Ook in de tweede helft was dit het spelbeeld. Met nog een kwartier op de klok kwam de thuisploeg op voorsprong via een pegel van Pim Smolders, 1-0. Een stunt leek in de maak maar met, eveneens met een schot van afstand, bepaalde Daan Michiels de eindstand op 1-1.