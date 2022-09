Overzicht | Gemert krijgt op eigen veld flink pak slaag; Budel wint derby; Best Vooruit toont veerkracht

Gemert liep zondagmiddag in de derde divisie tegen een zware thuisnederlaag aan. Koploper ADO’20 zegevierde op sportpark Molenbroek met 1-6. UNA speelde met 1-1 gelijk bij DEM in Beverwijk. In 1B won Best Vooruit na een 2-0 achterstand met 2-4 bij Geldrop. Budel trok in de derby tegen Rood-Wit’67 in 4E met 3-0 aan het langste eind.