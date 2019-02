Overzicht| Gemert naar plek twee door overwinning, Marvilde wint doelpuntrijk duel van koploper Eindhoven AV

Overzicht | Deurne draait wedstrijd tegen De Valk in slotfase volledig om, UNA wint van Quick

10 februari Dit keer was het niet de sneeuw maar de regen die spelbreker was bij veel wedstrijden. Maar desondanks werd er volop gevoetbald. Deurne draait in twee minuten de complete wedstrijd tegen De Valk om en gaat er in de slotfase met de punten van door: 3-2. In de Derde Divisie was het een moeizame middag voor UNA maar kon ook de ploeg uit Zeelst na negentig minuten drie punten bijschrijven.