Overzicht | Gemert nieuwe koploper na moeizame overwinning op Westlandia

Het was niet best maar Gemert heeft weer drie punten gepakt, Westlandia werd met 1-0 verslagen. Door het verrassende verlies van OFC zijn de zwart-witten de nieuwe koploper in de Derde Divisie. De topper tussen FC Eindhoven/AV en HVCH werd een prooi voor de bezoekers, 1-2.