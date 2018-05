Overzicht: Gemert pakt beker na ware thriller; periodetitels voor Budel, Bladella en FC Cranendonck

DERDE KLASSE D Sparta '25 werkt aan doelsaldo

19:19 Stormvogels’28 – Nijnsel 2-0. Nijnsel heeft in de strijd tegen degradatie een kostbare nederlaag geleden. Op bezoek in Siebengewald kwamen de bezoekers na 23 minuten op achterstand toen de thuisploeg een makkelijk gegeven strafschop verzilverde. Tien minuten later betekende een afstandsschot de 2-0. Nijnsel kon daar in de tweede helft geen verandering meer in brengen en komt daarmee nog dieper in de problemen.