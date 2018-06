Overzicht: Milheezer Boys via ASV'33 naar vierde klasse, Braakhuizen in finale voor plek in tweede klasse

NACOMPETITIE VOOR VIERDE KLASSE Van Rosmalen degradeert met ASV'33 maar blijft in vierde klasse met Milheezer Boys

17:34 In een ware thriller heeft Milheezer Boys met 2-3 verloren van ASV '33. Dit was echter net genoeg voor promotie naar de vierde klasse. Trainer Han van Rosmalen van ASV'33 beleefde een bijzondere middag. Met zijn huidige club degradeerde hij, maar juist Milheezer Boys is zijn nieuwe club, waarmee hij dus in de vierde klasse actief blijft.