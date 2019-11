Overzicht | Milheezer Boys wint ‘Bamibal’, Geen dubbele cijfers voor Mierlo-Hout wel voor Gestel

UNA blijft maar voortploe­te­ren

11:09 Het lukt UNA dit seizoen alsmaar niet om een keer echt te overtuigen. Ook bij EVV Echt kwam de ploeg van coach Ger Demin geen moment in het normale ritme wat van de geelzwarten gezien de voorgaande jaren mag worden verwacht. In een troosteloos duel verdeelden beide ploegen op sportpark In de Bandert de punten, 0-0.