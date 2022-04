Overzicht | Puntverlies deert koploper Gemert niet, Stiphout Vooruit pakt periodetitel

Programma amateur­voet­bal: Geldrop en Rhode azen op revanche in derby’s tegen Heeze en Best Vooruit

In de eerste klasse D is zondag de derby Geldrop tegen Heeze. Eerder dit seizoen versloeg Heeze in eigen huis de ploeg uit het buurdorp met 2-0. Heeze staat nu zesde, Geldrop met drie punten minder achtste. In de onderste regionen is ZSV - SSS’18 een belangrijk duel in de strijd om lijfsbehoud. Nummer twaalf ZSV heeft vier punten meer dan nummer dertien SSS’18.

8 april