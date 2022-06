Overzicht | Rhode degradeert; Mierlo-Hout verliest ruim op eigen veld en SPV klopt Meterik

NACOMPETITIE Best Vooruit schakelt FC Eindhoven AV uit en speelt verder voor promotie

EINDHOVEN - Best Vooruit speelt zondag in de tweede ronde van de play-offs om promotie naar de hoofdklasse. De ploeg van trainer Miguel van den Dungen won donderdagavond in de eerste ronde met 1-3 op bezoek bij FC Eindhoven AV.

10 juni