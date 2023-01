Patrick N’Koyi verlaat FC Eindhoven AV en keert terug bij FC Turkse Rangers Waterschei

Met N’Koyi in de gelederen promoveerde Turkse Rangers vorig seizoen naar de tweede provinciale en daarin is de ploeg momenteel koploper. In de thuiswedstrijd tegen Eendracht Louwel maakte N’Koyi zondagmiddag zijn rentree bij de club.

N’Koyi woonde tot zijn vierde in de Congolese hoofdstad Kinshasa en verhuisde in 1994 naar Eindhoven. Hij voetbalde in de jeugd bij Acht en WVVZ, waar hij in het seizoen 2005-2006 op zestienjarige leeftijd doorbrak in het eerste elftal. N’Koyi maakte na dat seizoen de overstap naar de jeugd van FC Eindhoven, waar hij in 2008 doorstroomde het eerste elftal. Hij speelde elf jaar profvoetbal en kwam vanaf 2012 uit voor achtereenvolgens Fortuna Sittard, de Roemeense clubs Petrolul Ploiesti en Rapid Boekarest, MVV Maastricht, het Schotse Dundee United, TOP Oss en het IJslandse Grindavik.