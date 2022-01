Patrick van Hout vond een nieuwe uitdaging, maar kijkt vol liefde terug naar zeven jaar bij Brandevoort

Hoe kijk je terug op zeven seizoenen Brandevoort?

,,Met een heel goed gevoel. Voor mij was dit de eerste club waar ik als hoofdtrainer aan de slag ging. We hebben vanaf het begin doelen gesteld. Maar het was, zeker in het eerste seizoen, lastig om deze te halen. Er moest een hele nieuwe organisatie opgezet worden en daaraan droeg ik mijn steentje bij. Voor de vereniging was het belangrijk dat die snel een eigen identiteit kreeg, de jeugdopleiding is daar cruciaal in. Waar eerst nog veel spelers van buitenaf kwamen, gaan de komende jaren veel eigen opgeleide spelers doorbreken.”