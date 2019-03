Penaltyregen bij Liessel: Engels schiet drie strafschoppen binnen

SV Laar – Liessel 1-3.

Liessel had het in de beginfase lastig en kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand. In de laatste vijf minuten van de eerste helft was Luuk Engels twee keer trefzeker in korte tijd. Beide keren verzilverde de spits een strafschop. In de tweede helft was Liessel sterker maar had het moeite om de wedstrijd op slot te gooien. Een kwartier voor tijd werd de wedstrijd beslist toen Luuk Engels zijn derde strafschop van de middag tegen de touwen schoot. In de slotfase kreeg Daan Weerts van Liessel zijn tweede gele kaart en mocht hij voortijdig gaan douchen.

SC Helmondia – Ysselsteyn 0-1.

Op het eigen sportpark De Braak heeft SC Helmondia een onnodige nederlaag geleden. In de openingsfase was de thuisploeg beter en kreeg het via Tom Hertogs, Railly van de Beek en Kadir Budaklier enkele grote kansen maar iedere keer wist de doelman van Ysselsteyn redding te brengen. In de tweede helft was er hetzelfde spelbeeld maar raakten de spelers van SC Helmondia steeds meer gefrustreerd daar de mogelijkheden er niet ingingen. Dit resulteerde twintig minuten voor tijd in de tweede gele kaart voor Brian Peerenboom na commentaar op de leiding. Vijf minuten voor tijd kwam Ysselsteyn uit het niets op voorsprong toen een corner werd binnengekopt en daarmee de eindstand bepaalde op 0-1.