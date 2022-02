Peter Jonkman jaagt met zijn laatste kunstje Unitas’59 fanatiek op succesvol slot

,,Met pijn in mijn hart”, zegt Peter Jonkman (51). Maar toch stopt hij aankomende zomer na negentien jaar als trainer. Want naast het voetbal is hij commercieel directeur bij Gimeg, een groothandel in kampeer- en caravanaccessoires en outdoorproducten. ,,Daar heb ik het hartstikke druk mee, want we groeien als kool”, zegt Jonkman. ,,Ons kantoor zit in Utrecht en dan rijd ik op trainingsdagen via Unitas’59 naar huis in Valkenswaard. Dat is kilometers maken, al heeft me dat nooit tegengehouden.”