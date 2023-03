Piepjong SJVV slikt drie goals in half uur, De Braak krijgt laagvlieger Liessel pas laat op de knieën

AMATEURVOETBALHELMOND - Drie spelers van zestien jaar, SJVV-trainer Johnny Nooijen had vanwege ziektes geen andere keus dan ze op te stellen in het restant tegen Koningslust. De ploeg kwam fysiek te kort en slikte drie goals. De Braak profiteerde juist optimaal van een blessure bij Liessel en haakt aan in de titelstrijd.

VIERDE KLASSE G ZUID 2

Liessel - De Braak 0-2 (0-0) 75. Emre Bars 0-1, 90. Tim Smits 0-2.

Lange tijd leek Liessel voor een stunt te gaan zorgen door titelkandidaat De Braak op een gelijkspel te houden. Maar met nog ruim een kwartier voor tijd sloeg het noodlot wederom toe op sportpark De Smeltkroes. Doelman Jurgen Maas raakte geblesseerd en zijn plek onder de lat werd ingenomen door een veldspeler. Die was niet veel later kansloos op een fraaie uithaal van Emre Bars. Het verzet van de Liesselnaren was gebroken en met een benutte strafschop schoot Tim Smits de eindstand op het scorebord. ,,Een zure nederlaag”, stelde Ralf van de Heuvel van Liessel. Collega-trainer Patrick van Hout zag een slechte eerste helft maar was na afloop toch een blij man: ,,Deze moesten we winnen.”

Milheezer Boys – RKGSV 0-2 (0-1) 37. Richard van Malten 0-1, 87. Martijn van Rooij 0-2.

,,We hadden recht op een puntje”, gaf Roy Manders aan na afloop van de verloren wedstrijd tegen RKGSV. De trainer van Milheezer Boys zag dat zijn equipe het lastig had in de eerste helft en via een kopbal van Richard van Malten terecht op achterstand kwam. In het tweede bedrijf had ‘Millus’ meer aandeel. Het raakte de paal en zag de keeper van de Gerwenaren redding brengen op een inzet van Stijn Broeks. In de slotfase schoot Martijn van Rooij fraai raak. RKGSV-verdediger Richard van Malten was het oneens met Manders: ,,De eerste helft domineerden wij en ook in de tweede hielden we makkelijk stand, een terechte zege.”

MVC – SPV afgelast.

VIJFDE KLASSE C ZUID 2

Koningslust – SJVV 4-1 (1-0) 35. 1-0, 55 Tim Smets 1-1, 65. 2-1, 88. 3-1, 90. 4-1.

,,Het was onze dag niet”, zo concludeerde trainer Johnny Nooijen van SJVV. De uitwedstrijd tegen Koningslust werd twee weken terug wegens een blessure van de arbiter gestaakt bij een 1-1 stand. De thuisploeg speelde op dat moment met tien man na een rode kaart. Tim Smets had aan het begin van de tweede helft de achterstand weggepoetst. In het resterende half uur kwam SJVV er niet aan te pas, mede doordat de selectie geveld werd door ziekte moesten drie zestienjarige spelers hun opwachting maken. ,,We kwamen fysiek tekort en hadden vandaag niet de felheid”, stelt de oefenmeester. Na vijf minuten kwam Koningslust op een hernieuwde voorsprong. In de slotfase nam SJVV risico’s en incasseerde het nog twee treffers.