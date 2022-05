Pijnlijke middag voor Zuidoost-Brabantse teams in 1D

Overzicht | Bruheze wint topper van Stiphout Vooruit; Oirschot felici­teert aanstaand kampioen Marvilde

We zijn aanbeland in de laatste periode van het seizoen, dus in de competities neemt de spanning voelbaar toe. Bekijk in ons overzicht de uitslagen in het regionale amateurvoetbal op deze zondag.

24 april