Poulefase districtsbeker amateurvoetbal barst weer van de derby’s

DISTRICTSBEKERDe poulefase van de districtsbeker in het amateurvoetbal levert dit jaar wederom veel fraaie affiches op met talloze derby’s. Zo treffen Deurne en ZSV, in de competitie beide uitkomend in de eerste klasse D, elkaar ook in het bekertoernooi. Geldrop zit in een poule met buurman Braakhuizen en FC Eindhoven AV. En NWC en Someren, twee buurtgenoten uit de tweede klasse F, staan ook in de groepsfase van de beker tegenover elkaar.