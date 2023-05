Prachtig afscheid Niek van Boekel: UNA-icoon scoort honderdste competitiegoal in zijn laatste duel

Het was een loopbaan met vele hoogtepunten. 383 competitieduels en daarnaast nog vele bekerwedstrijden waar de aanvoerder nog tientallen keren scoorde. Tegen kampioen ADO'20 stond het elektronisch scorebord op 12.27 minuten toen Van Boekel met een achterwaartse kopbal de gehele achterhoede inclusief doelman Nick Plomper verraste. ,,Hé, hé, eindelijk", lachte de doelpuntenmaker terwijl zijn vrouw Amber en zijn kinderen Moos en Lott hem na afloop kwamen feliciteren. ,,Nu een jaartje in UNA-3 gaan spelen zonder verplichtingen. Daarna zien we wel weer.“

Een greep uit honderd competitietreffers:

Zijn eerste : ,,In 2006 thuis tegen UDI’19. We speelden volgens mij met 1-1 gelijk“

Zijn mooiste: ,,Thuis tegen Katwijk in 2016. Een volley van 30 meter die in de bovenhoek vloog.“

Zijn belangrijkste: ,,Thuis tegen Spakenburg in de tweede divisie in 2017. Met de hand, maar o zo belangrijk. Stand 1-0. In Spakenburg zijn ze er nu nog kwaad om.“

Zijn laatste: ,,Een achterwaartse kopbal tegen kampioen ADO‘20. Het baatte niet. De wedstrijd werd met 1-3 verloren.“

Bij het historische feit van Niek van Boekel werd het afscheid van broer Rob enigszins onderbelicht. Ook de 36-jarige stylist sloot een periode van tien jaar UNA af met bijna alleen maar hoogtepunten. De broers speelden met de Zeelsternaren in het seizoen 2016-2017 in de tweede divisie. Begonnen bij UNA en daarna via de jeugd - en Jong PSV, FC Eindhoven weer vice-versa UNA betekende voor de middelste Van Boekel een rijke toevoeging aan zijn loopbaan. Op vrijdag 2 juni is er een afscheidsduel (aanvang 18.30 uur) voor beide broers op sportpark UNA met vele bekende spelers waarmee beide Van Boekels bij UNA mochten spelen.

Volledig scherm Voetbalbroers Rob en Niek en Mark van Boekel van UNA op Sportpark Zeelst. © Rene Manders/DCI Media