Prima weekend zaterdagteam De Braak

De heenwedstrijd eindige teleurstellend in een gelijkspel voor De Braak, maar deze keer begonnen de Helmonders scherp aan de wedstrijd. Nadat Pim Heeren al de lat had geraakt was het Roy van der Putten die wel scoorde, 0-1. Vijf minuten voor het rustsignaal was Van der Putten nogmaals trefzeker, 0-2. In de tweede helft was de start van De Braak wederom uitstekend en Youssef Chida zorgde, op aangeven van Van der Putten, voor de 0-3. De eretreffer van TOP was er eentje voor de statistieken. Door het onverwacht puntverlies van OSS'20 heeft De Braak nu drie punten voorsprong.