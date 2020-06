Primeur voor Best Vooruit: eersteklasser mag deelnemen aan landelijke KNVB-beker

Eersteklasser Best Vooruit mag komend seizoen voor het eerst in de clubhistorie meedoen aan de voorronde van de landelijke KNVB-beker. De ploeg van trainer Dennis Dekkers is toegelaten tot het toernooi door het behalen van de kwartfinale van de districtsbeker afgelopen seizoen.