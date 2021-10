Programma amateurvoetbal 23 en 24 oktober

In de Kempen is het zondag derbydag. Zo staat Reusel Sport tegen Bladella op het programma in 3D en in 2H het Valkenswaardse onderonsje De Valk tegen SV Valkenswaard en de Veldhovense clash tussen RKVVO en Marvilde. Ook elders in de regio zijn aansprekende derby's, zoals in 1D Heeze - Geldrop en in 4F ASV’33 - Stiphout Vooruit. De stadsderby Nieuw Woensel - Tongelre in 5C wordt zaterdagavond al afgewerkt (aftrap 18.30). De wedstrijd DBS - RPC die zondag in 3D op het programma stond, is uitgesteld vanwege corona bij DBS.