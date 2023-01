Programma amateurvoetbal: aftrap tweede seizoenshelft met inhaalduels voor competitie en beker

In 2E is zondag de inhaalwedstrijd NWC tegen RPC op sportpark ’t Root in Asten. Beide ploegen bevinden zich momenteel in de middenmoot, RPC staat zevende en NWC is met een wedstrijd meer gespeeld en een punt minder de nummer acht. In 4F staat De Raven tegen RKDSV op het programma. De Raven bezet de zesde plek en RKDSV is met twee punten meer terug te vinden op de derde plaats.