Programma amateurvoetbal: beker/inhaal biedt derby’s in knock-outfase en handjevol competitieduels

Zo is zondag de bekerderby tussen Handel en Boekel Sport. Vorig seizoen waren ze nog competitiegenoten in de derde klasse D Zuid 2. Boekel Sport kroonde zich tot kampioen, na onder andere een 2-4 zege in Handel en een 0-0 gelijkspel thuis tegen de blauwwitten uit het buurdorp. Handel gaat nu aan kop in 3D, Boekel Sport staat zevende in 2G.

Op sportpark De Leemkuilen in Best staan zondag twee koplopers tegenover elkaar in het bekertoernooi. Best Vooruit, lijstaanvoerder in 1B, ontvangt de nummer één van 3D Zuid 1 Bladella. Op 5 maart 2020 troffen beide teams elkaar ook in de beker en werd gestreden om een plek in de kwartfinale. Na een 1-1 eindstand op De Leemkuilen won Best Vooruit na strafschoppen.