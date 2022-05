Programma amateurvoetbal: Bergeijk en Acht nog één zege verwijderd van kampioenschap

Nadat Marvilde (2H), SJVV (5C Zuid 2) en SV De Braak (4F zaterdag) zich reeds verzekerden van het kampioenschap, kan dit weekend in meerdere klassen de beslissing vallen in de titelstrijd. Bergeijk (4E Zuid 1) en Acht (4F Zuid 1) zijn nog één overwinning verwijderd van kampioenschap.

De na 23 wedstrijden nog ongeslagen koploper Bergeijk gaat zondag op bezoek bij SDO’39 in Lage Mierde. De heenwedstrijd op 13 maart mondde uit in een traumatisch ervaring voor SDO’39, want Bergeijk kende die dag met een 12-1 overwinnig geen enkele genade met de bezoekers.

Acht kan met een zege bij RKGSV in Gerwen de kroon op het seizoen zetten. Op papier speelt Acht thuis, maar omdat op 10 maart RKGSV - Acht wegens een gebrekkige veldverlichting op sportpark De Leeuwenkuil in Eindhoven werd gespeeld (1-2 winst voor Acht) is nu sportpark De Polder het strijdtoneel.

Als Stiphout Vooruit zondag bij Milheezer Boys wint, is het in elk geval officieus kampioen in de vierde klasse F Zuid 2. Mocht achtervolger Bruheze thuis gelijkspelen of verliezen van ASV’33 dan is een winnend Stiphout Vooruit al officieel zeker van de titel.

In de derde klasse D Zuid 1 maakt RPC zondag ook kans om de titel te grijpen, maar dan moet de Stratumse ploeg in elk zelf winnen bij SV Budel, moet nummer twee Bladella thuis verliezen van SBC en mag nummer drie Hoogeloon geen overwinning behalen bij Unitas’59.

Zaterdag 21 mei

Derde divisie

19.30 UNA - Hollandia

4F Zaterdag

17.15 De Braak - OSC’45

Vrouwen topklasse

13.00 Saestum - FC Eindhoven

Zondag 22 mei

Derde divisie

14.00 Gemert - Hoogland

1C

14.30 FC Eindhoven - Berghem Sport

14.30 EFC - HVCH

14.30 Rhode - Woezik

1D

14.30 BSV Limburgia - Deurne

14.30 Heeze - Venlosche Boys

2H

14.30 Beerse Boys - Marvilde

14.30 Valkenswaard - Mierlo-Hout

14.30 Braakhuizen - Someren

14.30 Hilvaria - De Valk

14.30 Oirschot Vooruit - RKVVO

14.30 Sparta'25 - NWC

3C

14.30 IVO - Liessel

3D (Zuid 1)

14.30 Unitas’59 - Hoogeloon

14.30 Wilhelmina Boys - Reusel Sport

14.30 Dommelen - Gestel

14.30 Nijnsel - PSV

14.30 Hapert - DBS

14.30 Bladella - SBC

14.30 Budel - RPC

3D (Zuid 2)

14.00 De Braak - Excellent

14.30 Handel - Melderslo

4D

14.00 Maarheeze - FC Roerdalen

14.30 FC Cranendonck - EMS

4E (Zuid 1)

14.30 SDO’39 - Bergeijk

14.30 Steensel - ZSC

14.30 Waalre - Riethoven

14.30 Vessem - Spoordonkse Boys

14.30 Hulsel - De Raven

14.30 HMVV - De Weebosch

4E (Zuid 2)

14.30 Neerkandia - RKMSV

4F (Zuid 1)

14.00 Mariahout - ELI

14.30 Tivoli - VOW

14.30 Woenselse Boys - DVS

14.30 EMK - DOSL

14.30 RKGSV - Acht

14.30 Boskant - Pusphaira

4F (Zuid 2)

14.30 Bavos - SJVV

14.30 Milheezer Boys - Stiphout Vooruit

14.30 SPV - Brandevoort

14.30 SSE - HVV Helmond

14.30 Bruheze - ASV’33

14.30 Rood-Wit'62 - Lierop

14.30 ONDO - Mifano

5C (Zuid 1)

14.30 Netersel - Knegselse Boys

14.30 Terlo - Dosko'32

14.30 Casteren - Ollandia

14.30 De Bocht’80 - Nederwetten

5C (Zuid 2)

14.30 Tongelre - Olympia Boys

14.30 Crescentia - Nieuw Woensel

14.30 RKSVV - Sterksel

5E (Zuid 2)

14.30 FC Uden - MVC

14.30 VCA - Elsendorp

14.30 HBV - Fiducia

Vrouwen hoofdklasse

12.00 Someren/NWC - FC Berghuizen

14.30 Nuenen - Bavel