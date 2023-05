Programma amateurvoetbal: bijltjesdag gaat nog drie slachtoffers eisen

Nadat Zuidoost-Brabant met Valkenswaard (2E), Sparta’25 (2G), Bladella (3D Zuid 1), Handel (3D Zuid 2), Budel (4E), Vessem (4F), Nijnsel (4G Zuid 1), HVV Helmond (4G Zuid 2) en Terlo (5C Zuid 1) negen kampioenen leverde, strijden maandag in de laatste competitieronde nog meerdere teams uit de regio voor lijfsbehoud. Zowel in 1B, 3D als 4F zijn twee van de drie degradanten bekend.

In 1B zijn hekkensluiter FC Eindhoven AV en Dosko al gedegradeerd en Heeze (27 punten) of Marvilde (28 punten) wordt het derde slachtoffer. Heeze bezoekt maandag FC Boshuizen en Marvilde speelt uit tegen FC Eindhoven AV. De nummers 10 (nu Geldrop met 30 punten) en 11 (nu Marvilde) moeten in de nacompetitie lijfsbehoud zien af te dwingen. Geldrop, dat naar het Tilburgse ’t Zand afreist, kan die play-offs nog ontlopen door Sarto (30 punten), VOAB (32 punten) of FC Boshuizen (33 punten) te achterhalen op de ranglijst.

Ook in 3D is het nog spannend. Voor Dommelen en Hapert viel reeds het doek. Dat lot dreigt ook Unitas’59 (29 punten) te treffen, maar Bergeijk en DBS (beide 30 punten) kunnen ook nog het kind van de rekening worden. Unitas’59 is maandag te gast bij Wilhelmina Boys, dat voor behoud van de derde plek en daarmee deelname aan de play-offs strijdt. Als DBS, Bergeijk of Unitas’59 niet derde van onderen eindigen mogen ze in de nacompetitie verder spelen voor handhaving. Dat geldt ook voor de nummer 9 van het klassement. Dat is nu nog PSV AV met 33 punten, maar Braakhuizen en RKVVO (beide 34 punten) kunnen ook nog negende eindigen. Braakhuizen en RKVVO spelen maandag tegen elkaar, PSV AV moet naar Dommelen.

In 4F zijn HMVV en Waalre al gedegradeerd en zij krijgen gezelschap van SDO’39 (22 punten) of Steensel (24 punten). SDO’39 speelt maandag uit tegen nummer twee De Raven en Steensel ontvangt middenmoter Spoordonkse Boys. Riethoven en DVS vechten met Steensel of SDO’39 in de nacompetitie verder voor een langer verblijf in de vierde klasse.

De Zuidoost-Brabantse degradanten in de overige klassen zijn: ZSV (1C), Rood-Wit V (2E), FC Cranendonck (4E), Tongelre en Woenselse Boys (4G Zuid 1) en De Braak (zaterdag 3A).

Zaterdag 27 mei

4F Zaterdag

14.30 TOP - Rood-Wit V

Zondag 28 mei

Derde divisie

14.00 HSC’21 - Gemert

14.00 UNA - ADO'20

Vierde divisie

14.00 Moerse Boys - Nuenen

Maandag 29 mei

1B

14.30 FC Boshuizen - Heeze

14.30 FC Eindhoven - Marvilde

14.30 VOAB - Best Vooruit

14.30 ’t Zand - Geldrop

1C

14.30 Someren - Schaesberg

14.30 ZSV - EHC

14.30 EFC - BSV Limburgia

14.30 Susteren - Deurne

2E

14.30 Mierlo-Hout - Veritas

14.30 De Valk - Wilhelmina’08

14.30 Oirschot Vooruit - Rood-Wit V

14.30 RPC - MVC’19

14.30 SHH - Valkenswaard

14.30 Hoogeloon - NWC

3D

14.30 Reusel Sport - Bergeijk

14.30 Beerse Boys - DBS

14.30 Braakhuizen - RKVVO

14.30 Wilhelmina Boys - Unitas’59

14.30 Dommelen - PSV

14.30 Gestel - Bladella

14.30 Hapert - Acht

4F

14.30 RKDSV - ZSC

14.30 Steensel - Spoordonkse Boys

14.30 DOSL - Vessem

14.30 Waalre - Tuldania

14.30 De Raven - SDO'39

14.30 HMVV - DVS

14.30 EDN’56 - Riethoven

4G (Zuid 1)

14.30 Boskant - Avesteyn

14.30 Nieuw Woensel - Pusphaira

14.30 Woenselse Boys - Mariahout

14.30 Nijnsel - Tivoli

14.30 Irene - Tongelre

4G (Zuid 2)

14.30 Bavos - ELI

14.30 RKGSV - Brandevoort

14.30 MVC - Liessel

14.30 Rood-Wit'62 - ASV’33

14.30 Mifano - SPV

14.30 Milheezer Boys - De Braak