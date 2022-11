Programma amateurvoetbal: Brabantse onderonsjes in derde divisie

In 2E gaat Mierlo-Hout in Asten op bezoek bij NWC. Die confrontatie leverde vorig seizoen een remise op (1-1). In 4E treft SSE buurman SVSH. Die derby werd in het seizoen 2017-2018 voor het laatst in competiteverband afgewerkt en eindigde toen in 2-0 voor SSE. De na vijf duels nog puntloze hekkensluiter Boskant en Nijnsel staan in 4G Zuid 1 voor het eerst sinds het seizoen 2018-2019 weer tegenover elkaar in comptitieverband.