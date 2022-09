Programma amateurvoetbal: Budel en Helmond zondag strijdtoneel van derby’s

De buurtgenoten zijn nu competitiegenoten in de vierde klasse E. Budel degradeerde afgelopen seizoen via de nacompetitie, terwijl Rood-Wit’67 via die route juist promoveerde. Ook de twee andere Cranendonckse clubs, FC Cranendonck en Maarheeze, zijn ingedeeld in 4E.

In de derde klasse D Zuid 2 staan zondag Bruheze en Stiphout Vooruit weer tegenover elkaar. Vorig seizoen kwamen beide Helmondse teams in 4F uit, waarin Stiphout Vooruit zich tot kampioen kroonde. Bruheze dwong vervolgens via de play-offs ook bevordering af en debuteert daardoor nu in de derde klasse. Stiphout Vooruit speelde in het verleden al vijf seizoenen in de derde klasse, in het seizoen 2011-2012 voor het laatst. Vorig seizoen eindigde Bruheze tegen Stiphout Vooruit in 3-2. Thuis won Stiphout Vooruit met 2-1 van de stadsgenoot.