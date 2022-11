Programma amateurvoetbal: Deurne en ZSV hopen in Kranenmortelderby tij te keren; Heeze treft koploper Best Vooruit

In 1B gaat koploper Best Vooruit zondag op bezoek bij hekkensluiter Heeze, dat na acht wedstrijden pas één punt heeft. In 3D Zuid is de topper tussen nummer drie Bruheze en koploper Handel. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt zes punten. In het seizoen 2015-2016 troffen beide ploegen elkaar voor het laatst in de competitie. Handel trok toen zowel bij Bruheze (0-2) als thuis (3-1) aan het langste eind en werd dat seizoen kampioen in de vierde klasse.