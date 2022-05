Programma amateurvoetbal: Deurnese burenstrijd en Lichtstadderby met grote belangen

Tom Krieckaert neemt afscheid van vaandel­team Heeze: ‘Dit voelt als juiste moment om te stoppen’

Verdediger Tom Krieckaert (37) is bezig aan zijn dertiende en laatste seizoen in het vaandelteam van Heeze. De routinier laat zich komende zomer afzakken naar het tweede elftal. Hij speelde in het verleden ook vijf jaar bij De Valk. Op zijn palmares staan vier kampioenschappen, twee promoties via de nacompetitie en een verloren bekerfinale.

