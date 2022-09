Programma amateurvoetbal: doordeweekse competitieklussen voor Gemert en UNA

Eindho­venaar Julian Belle switcht opnieuw op valreep van club en kiest voor KFC De Kempen

Eindhovenaar Julian Belle (20) vervolgt zijn voetbalcarrière in België. Hij heeft bij KFC De Kempen getekend, een club uit de eerste provinciale. Voor Belle is het al de tweede transfer deze zomer, in juni liet hij zich overschrijven van hoofdklasser RKSV Nuenen naar de Helmondse vierdeklasser SV De Braak, waar hij reeds als jeugdtrainer actief was.

2 september