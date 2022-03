Programma amateurvoetbal: doordeweekse kraker voor Gemert in Amsterdam tegen koploper OFC

OFC tegen Gemert wordt woensdag niet gespeeld op het complex van de thuisclub in Oostzaan, maar op sportpark Oostzanerwerf in Amsterdam. OFC verdedigt in het duel een voorsprong van drie punten op het na zestien wedstrijden nog altijd ongeslagen Gemert. Beide ploegen troffen elkaar twee keer eerder in competitieverband, in het seizoen 2019-2020. Op 1 september 2019 eindigde OFC - Gemert in 0-0 en op 2 februari 2020 won Gemert thuis met 3-0 van de ploeg uit Oostzaan.