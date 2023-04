Programma amateurvoetbal: EFC en Nuenen strijden om plek in kwartfinale beker; UNA op bezoek bij JOS

Eersteklasser EFC en het in de vierde divisie uitkomende Nuenen kruisen donderdagavond op sportpark De Dieprijt in Eersel de degens voor een plek in de kwartfinale van de districtsbeker Zuid 1. Beide ploegen troffen elkaar voor het laatst in de eerste klasse in de seizoenen 2010-2011 en 2014-2015. Op 23 november 2014 eindigde EFC tegen Nuenen in 3-3. Op 16 januari 2011 won Nuenen met 0-2 op De Dieprijt.