Programma amateurvoetbal: Eindhovense derby in Strijp; Sparta’25 ontvangt Someren

Doelman Sam van Rooij kan met Marvilde prijs pakken tegen Rood-Wit V: ‘Hoe mooi zou het zijn om in een derby de periodeti­tel binnen te halen?’

Voorheen een profavontuur en een kampioenschap in de derde divisie, nu een belangrijke dorpsderby in aantocht en een onverwacht recordseizoen in de maak. Voor Marvilde-keeper Sam van Rooij is een nieuw hoogtepunt op komst: ,,Iets moois is aanstaande.”

11 maart