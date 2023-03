Programma amateurvoetbal: er staat veel op het spel bij de kraker van de Kempen

Beide ploegen zijn in vorm met de kraker van de Kempen in het verschiet. Bladella is al zeven duels op rij ongeslagen en behaalde in die reeks zeventien punten, Reusel Sport bleef al zes wedstrijden zonder nederlaag en pakte daarin veertien punten. Thuis won Bladella dit seizoen met 2-1 van Reusel Sport en de onderlinge confrontatie vorig seizoen op sportpark Den Hoek in Hoek was met dezelfde cijfers ook een prooi voor de blauw-witten. In het seizoen 2017-2018 won Reusel Sport thuis voor het laatst van Bladella, destijds rolde een memorabele 5-0 zege uit de bus.