Programma amateurvoetbal: Gemert hoopt zich te herpakken bij UNA

In de laatste onderlinge confrontatie, op 18 april van dit jaar, trok UNA in Gemert met 1-2 aan het langste eind. Twee maanden daarvoor eindigde de derby in Zeelst in een doelpuntlooos gelijkspel. Dat was de veertiende keer dat Gemert in competitieverband op bezoek was bij UNA. Acht keer zegevierde UNA, vier keer viel er een gelijkspel te noteren en twee keer vertrok Gemert met de volle buit naar huis. De laatste keer gebeurde dat op 28 november 2004 toen Gemert in de hoofdklasse B met 0-3 won bij UNA.