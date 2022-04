Programma amateurvoetbal: Gemert naar Amsterdamse middenmoter; UNA ontvangt EVV Echt

TRANSFER Joey Maas keert na veertienja­rig verblijf bij Nuenen terug naar RKGSV: ‘Ben toe aan nieuwe stap’

Verdediger Joey Maas (28) stapt na dit seizoen van hoofdklasser RKSV Nuenen over naar vierdeklasser RKGSV. De in Gerwen opgegroeide Maas keert daarmee terug naar de club waar hij zijn voetbalcarrière begon. Hij speelde viertien jaar bij RKSV Nuenen, waarvan tien jaar in de selectie.

12 april