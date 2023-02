Programma amateurvoetbal: kan Gemert tegen UNA derde triomf na winterstop in de wacht slepen?

In 1B gaat hekkensluiter Heeze zondag op bezoek bij nummer elf FC Eindhoven AV. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt zes punten en Heeze speelde een wedstrijd meer. Begin dit seizoen won FC Eindhoven AV op sportpark Het Lambrek in Heeze met 0-2. In 2G is de topper tussen koploper Sparta’25 en nummer drie DAW Schaijk, dat één punt minder heeft. Voor de winterstop eindigde DAW Schaijk tegen Sparta’25 in 3-2.