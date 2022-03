Programma amateurvoetbal: kersverse koploper Gemert treft rode lantaarndrager; UNA uit op revanche tegen Hercules

De inmiddels al zeven wedstrijden ongeslagen nummer drie UNA speelt thuis tegen nummer zes Hercules. Met die ploeg heeft UNA nog een appeltje te schillen, want de heenwedstrijd in Utrecht werd door Hercules afgetekend met 4-1 gewonnen.

In de hoofdklasse B haalt nummer tien Nuenen thuis in tegen nummer elf RKZVC. Beide ploegen troffen elkaar dit seizoen nog niet. Het vorige onderlinge treffen op 14 december 2019 eindigde in 1-1 op sportpark Oude Landen in Nuenen.