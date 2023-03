Programma amateurvoetbal: Nuenen haalt vanwege weekendjes weg donderdagavond in tegen EVV Echt

Programma amateur­voet­bal: ZSV uit op eerherstel tegen Someren; toppers in Valkens­waard en Mariahout

Terwijl ZSV in de competitie met drie zeges in de laatste vijf duels overeind krabbelde en afscheid nam van de laatste plek in 1C, beleefde de ploeg uit Zeilberg donderdag een pijnlijke avond in de vierde ronde van de districtsbeker. Derdeklasser Avanti’31 uit Schijndel schakelde ZSV uit door na een 2-2 eindstand de strafschoppenserie met 5-4 te winnen.